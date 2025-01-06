Thomas Family Scholarship Fund
Thomas Family Scholarship Fund
Thomas Family Scholarship Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nursing Scholarship Program
Provides scholarships to nursing students at WVU Medicine Thomas Hospitals, requiring an Employment Service Agreement upon graduation.
À propos
Thomas Family Scholarship Fund
Fondée en
2023
EIN
934499819
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
5426 HILL RD ALBANY, Georgia 31705-0000 United States
Site web
toltucc.org
Téléphone
(425)-333-4254
Adresse électronique
À propos
La mission
The Thomas Family Scholarship Fund helps students in Albany, Georgia, access educational opportunities by providing scholarships and support for their academic journeys.
