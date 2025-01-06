La Fondation de San Diego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Enfants et familles
Supporting programs that address the needs of children and families in the San Diego region.
L'éducation
Providing resources and support to improve educational outcomes for students.
Environnement
Investing in initiatives that promote environmental sustainability and protect natural resources.
Logement
Addressing the housing crisis by supporting affordable housing and homelessness solutions.
À propos
La Fondation de San Diego
Fondée en
1975
EIN
952942582
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2508 HISTORIC DECATUR SAN DIEGO, California 92106-6138 United States
Site web
www.virginiabichonrescue.org
Téléphone
(757)-986-2275
Adresse électronique
À propos
The San Diego Foundation, founded in 1975, aims to improve San Diego's quality of life by promoting and increasing effective, responsible charitable giving. It focuses on the health, wellbeing, and self-sufficiency of individuals, families, and communities. Managing over $550 million in assets, the Foundation supports the region through various programs and initiatives.
La mission
The San Diego Foundation works to strengthen the San Diego community, fostering positive change and supporting local initiatives for a brighter future.
