Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prom Attire Assistance
Helps students attend prom by providing access to dresses, suits, shoes, and accessories, removing the financial burden of purchasing expensive attire.
2023
934082246
501(c)(3)
Services humains > Services de soins > Services sociaux
2714 S REYNOLDS SPOKANE, Washington 99206-0000 United States
thundercloud.com
-
-
The Royal Closet, founded in 2023, empowers individuals by providing free formal wear, ensuring everyone feels like royalty at school dances, proms, and special occasions. They aim to change lives, one dress at a time, creating unforgettable moments for all.
Providing free formal wear and unforgettable moments so everyone can feel like royalty.
