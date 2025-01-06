À propos

The Rock United Mission Church, founded in 1999 in Los Angeles, is a community-focused religious organization offering spiritual guidance. They are involved in local missions, including feeding the homeless. The church aims to provide a welcoming space for worship and connection.

La mission

THE ROCK UNITED MISSION CHURCH serves the Los Angeles community from 354 S Kingsley Dr, offering a place of faith, support, and connection for all who seek it.