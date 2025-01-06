The Rock United Mission Church
Faire un don
The Rock United Mission Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Rock United Mission Church
Acheter pour soutenir
The Rock United Mission Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Rock United Mission Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de sensibilisation de la communauté
Offers community outreach, children and youth programs, biblical education, and music programs for all ages.
À propos
The Rock United Mission Church
Fondée en
1999
EIN
954579847
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
354 S KINGSLEY DR LOS ANGELES, California 90020-3410 United States
Site web
thrivingbeyondbreastcancer.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Rock United Mission Church, founded in 1999 in Los Angeles, is a community-focused religious organization offering spiritual guidance. They are involved in local missions, including feeding the homeless. The church aims to provide a welcoming space for worship and connection.
La mission
THE ROCK UNITED MISSION CHURCH serves the Los Angeles community from 354 S Kingsley Dr, offering a place of faith, support, and connection for all who seek it.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :