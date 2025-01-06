The Rhines Foundation
Faire un don
The Rhines Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Rhines Foundation
Acheter pour soutenir
The Rhines Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Rhines Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parapsychology Research and Education
Advancing the science of parapsychology through research, education, and community engagement, exploring phenomena like ESP and mind-matter interaction.
À propos
The Rhines Foundation
Fondée en
2003
EIN
931331653
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3512 LEXINGTON AVE DALLAS, Texas 75205-3915 United States
Site web
www.threeoaksopera.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Rhines Foundation enriches the Dallas community by supporting arts and cultural initiatives, fostering creativity and connection for local residents.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :