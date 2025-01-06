The Regular Baptist Conference Of Southern California
The Regular Baptist Conference Of Southern California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Church Support and Fellowship
Providing resources and fellowship opportunities to strengthen local Baptist churches.
Great Commission Ministry
Assisting churches in their mission to spread the Gospel and make disciples.
À propos
The Regular Baptist Conference Of Southern California
Fondée en
1982
EIN
952810571
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
18080 GILMAN SPRINGS RD MORENO VALLEY, California 92555-9710 United States
Site web
threadsofhopetn.com
Téléphone
(931)-707-3463
Adresse électronique
À propos
La mission
The Regular Baptist Conference of Southern California brings together Baptist churches in Moreno Valley and beyond, fostering faith, unity, and support among local congregations.
