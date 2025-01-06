The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Faire un don
The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Acheter pour soutenir
The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes pour la jeunesse
Provides financial assistance for new equipment, supplies, and events for local schools, youth groups, and recreation centers.
Programs for the Poor & Disadvantaged
Offers financial assistance to provide food, clothing, medical care, and training to the underprivileged.
À propos
The Quota International Of Gridley Charitable Trust
Fondée en
2020
EIN
946130882
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
PO BOX 144 GRIDLEY, California 95948-0144 United States
Site web
www.tjsl.edu
Téléphone
(161)-929-79700
Adresse électronique
À propos
The Quota International of Gridley Charitable Trust, founded in 2020, focuses on charitable and educational distributions. They provide financial assistance to youth for equipment, supplies, and events at local schools, youth groups, and recreation centers. They also support the poor and disadvantaged with food, clothing, medical care, and training, and offer educational scholarships for higher education.
La mission
Their mission revolves around distributing funds for charitable and educational purposes, aiming to enrich the community and foster opportunities for growth.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :