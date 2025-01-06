À propos

The Quota International of Gridley Charitable Trust, founded in 2020, focuses on charitable and educational distributions. They provide financial assistance to youth for equipment, supplies, and events at local schools, youth groups, and recreation centers. They also support the poor and disadvantaged with food, clothing, medical care, and training, and offer educational scholarships for higher education.

La mission

Their mission revolves around distributing funds for charitable and educational purposes, aiming to enrich the community and foster opportunities for growth.