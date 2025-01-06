The Pythagorean Sangha
The Pythagorean Sangha
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Study and Application of Theosophy
Focuses on the study and application of theosophical principles in daily life, drawing from the writings of Raghavan N. Iyer and the Gupta Vidya.
À propos
The Pythagorean Sangha
Fondée en
1983
EIN
953823653
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 898 SANTA BARBARA, California 93102-0898 United States
Site web
www.thomasheyward.org
Téléphone
(843)-726-3673
Adresse électronique
À propos
La mission
The Pythagorean Sangha fosters a thoughtful, connected community in Santa Barbara, enriching lives through a shared commitment to mindful living and personal growth.
