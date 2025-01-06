Université de l'État de l'Ohio
Faire un don
Université de l'État de l'Ohio
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Université de l'État de l'Ohio
Acheter pour soutenir
Université de l'État de l'Ohio
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Université de l'État de l'Ohio
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Finances
A popular major focusing on financial principles and practices.
Experimental Psychology
Study of the mind and behavior through scientific research.
Biology/Biological Sciences
The study of living organisms and their processes.
Marketing
Focuses on strategies to promote and sell products or services.
À propos
Université de l'État de l'Ohio
Fondée en
2013
EIN
922140715
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
133 HARMON AVE URBANA, Ohio 43078-1062 United States
Site web
www.westfieldalumni.org
Téléphone
(413)-572-8652
Adresse électronique
-
À propos
The Ohio State University Extension in Champaign County fulfills the university's land-grant mission by providing Ohioans with research-based knowledge in agriculture, community development, and family & consumer sciences.
La mission
THE OHIO STATE UNIVERSITY fosters meaningful alumni relationships in Urbana, Ohio, building lifelong connections and supporting its graduates through www.westfieldalumni.org.
Recherche d'autres organisations en
Ohio, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :