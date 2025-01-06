Université de l'État de l'Ohio
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ohio State University Extension
Provides research-based expertise to Ohio residents in all 88 counties, serving families, farmers, business owners, community leaders, and elected officials to improve lives and communities.
Ohioline
Offers instant access to hundreds of fact sheets on topics ranging from gardening and canning to farming and insects.
Programme des maîtres jardiniers
Provides intensive horticulture training from Ohio State University Extension, with volunteers offering their expertise to other plant lovers.
Live Smart Ohio
A blog with tips on living smart in finances, relationships, food, and health.
À propos
Université de l'État de l'Ohio
Fondée en
2013
EIN
923653681
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
18000 STATE ROUTE SUITE E MARYSVILLE, Ohio 43040-0000 United States
Site web
www.unitedwayschuyler.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
THE OHIO STATE UNIVERSITY serves the Marysville community, fostering education and growth to support local students and residents in Ohio.
Ohio, États-Unis
