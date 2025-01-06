Université de l'État de l'Ohio
Faire un don
Université de l'État de l'Ohio
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Université de l'État de l'Ohio
Acheter pour soutenir
Université de l'État de l'Ohio
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Université de l'État de l'Ohio
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Donnez au suivant
A student life program focused on acts of kindness and community support.
Community Commitment
A student life program fostering ongoing community engagement.
MLK Jr. Day of Service
An annual event honoring Martin Luther King Jr. through community service.
Le printemps au service de l'environnement
A student life program encouraging community service during the spring season.
À propos
Université de l'État de l'Ohio
Fondée en
2013
EIN
990626504
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
428 W LIBERTY ST WOOSTER, Ohio 44691-4851 United States
Site web
billingsfarm.org
Téléphone
(802)-457-2355
Adresse électronique
-
À propos
Ohio State University's Agricultural Technical Institute (ATI) in Wooster, established in 1969, offers associate degrees in agriculture, horticulture, environmental sciences, business, and engineering tech. As part of the College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences (CFAES), ATI provides hands-on learning experiences.
La mission
The Ohio State University enriches the Wooster community by fostering education and growth, supporting students and lifelong learners at its Liberty Street location.
Recherche d'autres organisations en
Ohio, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :