Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Forays (Field Trips)
Organized field trips to collect truffles, allowing members to learn about truffle identification and harvesting in a hands-on setting.
Meetings
Regular meetings open to the public, featuring speakers, presentations, and discussions related to truffles and truffle hunting.
À propos
The North American Truffling Society
Fondée en
1984
EIN
930855298
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture - Patrimoine et éducation - Patrimoine culturel Associations
Adresse
PO BPX 296 CORVALLIS, Oregon 97339-0000 United States
Site web
www.sicklecellnewjersey.org
Téléphone
(973)-482-9070
Adresse électronique
À propos
The North American Truffling Society (NATS), founded in 1984, enhances scientific knowledge of North American truffles and promotes related educational activities.
La mission
The North American Truffling Society enhances the scientific knowledge of North American truffles and truffle-like fungi, and promotes educational activities related to them.
