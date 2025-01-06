The New York Center For Children
Faire un don
The New York Center For Children
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The New York Center For Children
Acheter pour soutenir
The New York Center For Children
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The New York Center For Children
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Comprehensive Therapy Services
Provides free, bilingual, trauma-focused evaluation and therapy to child abuse victims and their families.
À propos
The New York Center For Children
Fondée en
1995
EIN
954502444
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains - Services de soins - Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
333 EAST 70TH STREET NEW YORK, New York 10021-8658 United States
Site web
seedsprojectnonprofits.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Founded in 1995 as the Child Advocacy Center of Manhattan, the New York Center for Children (NYCC) provides free, comprehensive evaluation and therapy to child abuse victims and their families. They also offer professional training and rely on donations to cover costs, serving children from all five boroughs.
La mission
The New York Center for Children provides trauma-focused therapy services to victims of child abuse and their families, free of charge.
Recherche d'autres organisations en
New York, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :