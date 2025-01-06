The New Foundation Korean Church
Faire un don
The New Foundation Korean Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The New Foundation Korean Church
Acheter pour soutenir
The New Foundation Korean Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The New Foundation Korean Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Hospitality Ministry
Provides a welcoming and supportive environment for all who attend the church.
Church Admin Ministry
Supports the church's operations through administrative tasks and organizational support.
Children's Church Ministry
Offers engaging programs and activities for children to learn about faith.
Production Ministry
Manages the technical aspects of church services and events, including sound and video.
À propos
The New Foundation Korean Church
Fondée en
1986
EIN
954075783
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1911 WALTONIA DR MONTROSE, California 91020-1610 United States
Site web
sapphiretheatre.com
Téléphone
(317)-966-7529
Adresse électronique
À propos
La mission
The New Foundation Korean Church serves the Montrose, California community, offering a welcoming space and support for Korean individuals and families.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :