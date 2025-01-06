The Musary Jrp
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Instrument Lending
Provides musical instruments to individuals at no cost for a 90-day borrowing period, similar to a traditional library.
À propos
The Musary Jrp
Fondée en
2010
EIN
943474813
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
CO THOMAS JONES 156 LARCH ROW WENHAM, Massachusetts 01984-0000 United States
Site web
www.citygateoc.com
Téléphone
(714)-734-7700
Adresse électronique
À propos
The Musary, JRP Inc., founded in 2010, is a music instrument lending library. It was founded to celebrate John's life and share his passion for music. The Musary lends musical instruments to people who may not otherwise have access, encouraging and promoting music and the performing arts.
La mission
The Musary was founded to celebrate John’s life and to pass on his passion for music. They collect donated instruments, repair and refurbish them, and loan them out to the community.
