The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Faire un don
The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Acheter pour soutenir
The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Primary Intervention Program (Grades K-2)
Provides an alternative education for at-risk primary grade students.
Elementary/Middle School Program (Grades 3-8)
Balances academic and social needs in a structured environment.
High School Program (Grades 9-12)
Offers a day school setting meeting educational, social, and emotional needs.
À propos
The Mardan Foundation Of Educational Therapy
Fondée en
1969
EIN
952547940
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation - Écoles et institutions académiques - Centres d'apprentissage alternatifs
Adresse
1 OSBORN ST IRVINE, California 92604-4695 United States
Site web
tahoecf.org
Téléphone
(775)-298-0100
Adresse électronique
À propos
The Mardan Foundation of Educational Therapy, founded in 1969, supports children with emotional, social, behavioral, and/or learning difficulties that hinder their success in typical school settings. Located in Irvine, CA, the Mardan School provides a safe and therapeutic environment focused on improving academic and emotional well-being.
La mission
Mardan School supports children whose difficulties have impacted their ability to succeed in typical school settings. Mardan provides an alternative education option for students in all grade levels.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :