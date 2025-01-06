Fédération juive de Californie centrale
Fédération juive de Californie centrale
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services familiaux juifs
Fournit un soutien et des ressources à la communauté juive de la vallée centrale, notamment des services aux personnes âgées, des visites amicales et une aide financière.
Prêts sans intérêt
Offre des prêts à taux zéro aux familles juives dans le besoin afin de promouvoir la stabilité financière.
Aide d'urgence
Fournit une assistance immédiate et un soutien à long terme aux personnes touchées par des crises au niveau local, en Israël et dans le monde entier, y compris de la nourriture, des médicaments et des conseils sur les traumatismes.
À propos
Fédération juive de Californie centrale
Fondée en
1955
EIN
942191881
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations juives
Adresse
406 W SHIELDS AVE FRESNO, California 93705-4107 États-Unis
Site web
www.neoapm.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La Fédération juive de Californie centrale, fondée en 1955, construit et renforce la communauté juive localement, à l'étranger et en Israël. Elle collecte des fonds pour les organismes caritatifs juifs et aide les malades et les personnes démunies.
La mission
La Fédération juive de Californie centrale s'efforce de construire et de renforcer la communauté juive au niveau local, à l'étranger et en Israël.
