Fédération juive de Californie centrale

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Services familiaux juifs

Fournit un soutien et des ressources à la communauté juive de la vallée centrale, notamment des services aux personnes âgées, des visites amicales et une aide financière.

Prêts sans intérêt

Offre des prêts à taux zéro aux familles juives dans le besoin afin de promouvoir la stabilité financière.

Aide d'urgence

Fournit une assistance immédiate et un soutien à long terme aux personnes touchées par des crises au niveau local, en Israël et dans le monde entier, y compris de la nourriture, des médicaments et des conseils sur les traumatismes.

