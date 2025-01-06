The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Recherche médicale
Advancing scientific knowledge in human genetics and biochemistry to improve human health. Research is conducted at Stony Brook University Hospital.
The Institute For Human Genetics And Biochemistry 12 Rue Du Mont-De
Fondée en
1981
EIN
980046260
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
GENEVA SWITZERLAND CH-1121 SWITZERLAND, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
www.cduma.com
Téléphone
(949)-989-5894
Adresse électronique
-
La mission
THE INSTITUTE FOR HUMAN GENETICS AND BIOCHEMISTRY in Geneva, Switzerland, is dedicated to advancing scientific understanding in genetics and biochemistry, fostering innovation for a healthier future.
{Similaire 1}
