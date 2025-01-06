The Heavenly Mercy Of Mee-Ler Buddha Gospel
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Conseils spirituels
Providing gospel-based spiritual guidance rooted in both Buddhist and Christian principles to those seeking faith and support.
Fondée en
2007
EIN
954597697
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
11909 LOWER AZUSA RD EL MONTE, California 91732-1643 United States
Site web
loyolaschoolbaltimore.org
Téléphone
(443)-563-2589
Adresse électronique
La mission
The Heavenly Mercy of Mee-Ler Buddha Gospel fosters spiritual compassion and support for the El Monte community, guiding individuals with kindness and mercy.
