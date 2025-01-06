La Fondation verte
Faire un don
La Fondation verte
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
La Fondation verte
Acheter pour soutenir
La Fondation verte
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
La Fondation verte
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services communautaires
Apporte un soutien aux personnes les moins aptes à s'aider elles-mêmes, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté.
L'éducation
Soutient les programmes éducatifs scolaires et extrascolaires dans les écoles publiques, privées et à charte.
Les arts
Finance des programmes artistiques communautaires et des actions de sensibilisation pour soutenir la créativité des jeunes et des adultes.
À propos
La Fondation verte
Fondée en
1995
EIN
954509163
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
225 S LAKE AVE STE 1410 PASADENA, California 91101-4855 États-Unis
Site web
laycentre.org
Téléphone
(390)-677-26761
Adresse électronique
À propos
La Green Foundation, fondée en 1995, a pour objectif de découvrir des opportunités et d'encourager la croissance afin d'apporter des changements positifs au sein des institutions. Elle se concentre sur les services communautaires, l'éducation et les arts afin de préserver la vision philanthropique de Leonard.
La mission
La mission de la Fondation est de découvrir de nouvelles opportunités et d'encourager la croissance afin d'apporter des changements positifs au sein des institutions.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :