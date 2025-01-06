La Fondation verte

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Services communautaires

Apporte un soutien aux personnes les moins aptes à s'aider elles-mêmes, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté.

L'éducation

Soutient les programmes éducatifs scolaires et extrascolaires dans les écoles publiques, privées et à charte.

Les arts

Finance des programmes artistiques communautaires et des actions de sensibilisation pour soutenir la créativité des jeunes et des adultes.

