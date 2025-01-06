The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Faire un don
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Acheter pour soutenir
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien communautaire
Providing spiritual guidance and support to the community, emphasizing compassion, hope, and fellowship.
Food Ministry
Offering food and ministry to those in need, ensuring access to nourishment and care.
À propos
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church
Fondée en
1979
EIN
953330219
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1012 W FLORENCE AVE LOS ANGELES, California 90044-2442 United States
Site web
www.northlakesclinic.org
Téléphone
(888)-834-4551
Adresse électronique
-
À propos
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church, founded in 1979 in Los Angeles, CA, is a religious organization providing spiritual guidance and community support. They emphasize compassion, hope, and fellowship, striving to be a refuge where individuals can find support. The church offers worship services, and encourages generosity and service to the less fortunate.
La mission
The Greater Good Shepherd Missionary Baptist Church fosters spiritual growth and community connection for residents in Los Angeles, welcoming all to join in faith and fellowship.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :