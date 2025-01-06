The Giving Plate
Faire un don
The Giving Plate
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Giving Plate
Acheter pour soutenir
The Giving Plate
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Giving Plate
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grocery Program
Offers groceries twice a month to anyone in need in Central Oregon.
Kid's Korner
Provides food and resources to children and families.
Kid's Korner Mobile Pantry
Delivers food resources directly to communities in need.
Backpacks for Bend
Provides backpacks filled with food for students facing food insecurity.
À propos
The Giving Plate
Fondée en
2024
EIN
990874083
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Adresse
3560 ALMA RD APT 1413 RICHARDSON, Texas 75080-1106 United States
Site web
www.johnsoncofair.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Giving Plate is committed to fighting food insecurity and feeding hope in Central Oregon with compassion and hospitality.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :