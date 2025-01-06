Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Free Model Foundry (FMF), founded in 1996, advances the development and free distribution of open source VHDL and Verilog models of electronic components for system and IC design, promoting widespread sharing of simulation models.

La mission

THE FREE MODEL FOUNDRY serves the Sacramento community, fostering interest and participation in model building for local residents through shared resources and support.