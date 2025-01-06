The Free Model Foundry
VHDL and Verilog Models
Provides free, open-source VHDL and Verilog models of electronic components for system and IC design and verification.
Fondée en
1996
EIN
954545105
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
6501 LONGRIDGE WAY SACRAMENTO, California 95831-2227 United States
Site web
perrycountyhistory.org
Téléphone
(717)-789-3136
Adresse électronique
À propos
Free Model Foundry (FMF), founded in 1996, advances the development and free distribution of open source VHDL and Verilog models of electronic components for system and IC design, promoting widespread sharing of simulation models.
La mission
THE FREE MODEL FOUNDRY serves the Sacramento community, fostering interest and participation in model building for local residents through shared resources and support.
