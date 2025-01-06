L'Exploratorium
L'Exploratorium
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Institut d'été pour les enseignants
Un atelier de trois semaines pour les professeurs de sciences de l'enseignement secondaire.
Programme pour les enseignants en sciences en début de carrière
Un programme pour les professeurs de sciences en début de carrière.
Réseau des leaders scientifiques K-12
Un réseau pour les responsables scientifiques des écoles primaires et secondaires.
Atelier sur l'art de la bricole
Un atelier axé sur l'art de la bricole.
À propos
L'Exploratorium
Fondée en
1969
EIN
941696494
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
PIER 17 SUITE 100 SAN FRANCISCO, California 94111-0000 United States
Site web
daltai.com
Téléphone
(845)-384-6620
Adresse électronique
-
À propos
L'Exploratorium, fondé en 1969 par Frank Oppenheimer, est un laboratoire d'apprentissage public situé à San Francisco qui se consacre à l'exploration du monde à travers la science, l'art et la perception humaine. Sa mission est de créer des expériences basées sur la recherche qui transforment l'apprentissage dans le monde entier. Le musée propose des expositions pratiques, des programmes éducatifs pour les enseignants et les élèves, ainsi qu'un programme d'explication pour les lycées, qui ont un impact sur des millions de personnes dans le monde.
La mission
La mission de l'Exploratorium est de créer des expériences basées sur la recherche qui transforment l'apprentissage dans le monde entier, en imaginant un monde où les gens pensent par eux-mêmes.
