L'Exploratorium

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Institut d'été pour les enseignants

Un atelier de trois semaines pour les professeurs de sciences de l'enseignement secondaire.

Programme pour les enseignants en sciences en début de carrière

Un programme pour les professeurs de sciences en début de carrière.

Réseau des leaders scientifiques K-12

Un réseau pour les responsables scientifiques des écoles primaires et secondaires.

Atelier sur l'art de la bricole

Un atelier axé sur l'art de la bricole.

