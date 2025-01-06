The Evans School Foundation
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Need-Based Scholarships
Provides scholarships to Evans School students with financial needs. Thirteen scholarships were awarded in 2022.
The Evans School Foundation
1980
953335848
501(c)(3)
Fondements de l'éducation
6510 LA JOLLA SCENIC DR S LA JOLLA, California 92037-6448 United States
fruitfulvine.org
À propos
The Evans School, founded in 1958 in La Jolla, CA, is a private coeducational day school for students in Junior Kindergarten through Sixth Grade. The school is dedicated to helping children develop a love of learning, respect, and strong character. The Evans School Foundation provides need-based scholarships.
La mission
The Evans School Foundation is a private foundation that primarily funds need-based scholarships for Evans School students in La Jolla, CA. In 2022, they provided thirteen scholarships.
{Similaire 1}
