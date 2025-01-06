The Evangelical Free Church Of Chico California
The Evangelical Free Church Of Chico California
The Evangelical Free Church Of Chico California
The Evangelical Free Church Of Chico California
The Evangelical Free Church Of Chico California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Culte communautaire
Weekly worship services aimed at helping people connect with Jesus through music and teachings.
Petits groupes
Small groups designed to help people study the Bible, grow in their faith, and build community.
Ministères de l'enfance
Creating a fun and safe environment for children to learn about Jesus Christ.
À propos
The Evangelical Free Church Of Chico California
Fondée en
1965
EIN
941569726
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1193 FILBERT AVE CHICO, California 95926-2858 United States
Site web
friendshipassociation.org
Téléphone
(904)-808-2030
Adresse électronique
À propos
EFCC Chico, founded in 1965, helps people find and follow Jesus. Their mission, rooted in Scripture, is to love God, love people, and make disciples for His glory. Located in Chico, CA, they aim to serve the community and spread their faith.
La mission
Whether you're exploring faith for the first time or looking for a church to call home, you'll find a place here to belong, grow, and live out your purpose.
