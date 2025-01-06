The Evangelical Free Church Of Chico California

À propos

EFCC Chico, founded in 1965, helps people find and follow Jesus. Their mission, rooted in Scripture, is to love God, love people, and make disciples for His glory. Located in Chico, CA, they aim to serve the community and spread their faith.

La mission

Whether you're exploring faith for the first time or looking for a church to call home, you'll find a place here to belong, grow, and live out your purpose.