The Dorchester Conference
The Dorchester Conference
The Dorchester Conference
The Dorchester Conference
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Conférence annuelle
Promotes debate on current issues through an annual conference.
À propos
The Dorchester Conference
Fondée en
1991
EIN
930628588
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
16037 SW UPR BOONES FRRY RD STE 150 TIGARD, Oregon 97224-7785 United States
Site web
theexodusroad.com
Téléphone
(719)-941-9755
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1965 by Bob Packwood, the Dorchester Conference is Oregon's oldest annual political conference. It serves as a forum for discussion and networking among Republicans, focusing on the future of Oregon and the Republican Party.
La mission
THE DORCHESTER CONFERENCE INC fosters conversations and connection in Tigard, Oregon, bringing people together to share ideas and build a stronger community.
