Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Conservatory of Music
A program for aspiring classical musicians to refine their skills.
Music Academy
Pre-college training for young musicians aiming for professional careers.
Community School of Performing Arts
Offers performing arts education to the wider community.
Trudl Zipper Dance Institute
Provides dance training and education.
À propos
The Colburn School
Fondée en
1981
EIN
952501387
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
200 S GRAND AVE LOS ANGELES, California 90012-3007 United States
Site web
colburnschool.edu
Téléphone
(213)-621-2200
Adresse électronique
À propos
Founded in 1981, The Colburn School in Los Angeles provides performing arts education at all levels. Its mission is to provide the highest quality education in an optimal environment. Colburn offers programs like the Conservatory of Music, Music Academy, Dance Academy, and Community School. The school also has extensive community engagement initiatives, reaching thousands of underserved children annually.
La mission
The Colburn School provides the highest quality performing arts education at all levels of development in an optimal learning environment.
