À propos

La Coeta and Donald Barker Foundation, créée en 1977, est une fondation privée qui octroie des subventions. Elle soutient des organisations dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé et des services sociaux en Californie et en Oregon. Les subventions sont accordées sur invitation uniquement.

La mission

La Fondation Coeta et Donald Barker soutient des organisations à but non lucratif agréées 501(c) 3 consacrées à l'éducation, à la culture, aux soins de santé et aux services sociaux/civiques.