Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Octroi de subventions
Finance des organisations à but non lucratif enregistrées 501(c) 3 consacrées à l'éducation, à la culture, aux soins de santé et aux services sociaux/civiques.
À propos
La Fondation Coeta et Donald Barker
Fondée en
1978
EIN
930698411
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
41750 RANCHO LAS PALMAS DR STE N-4 RANCHO MIRAGE, California 92270-5515 United States
Site web
thebarkerfoundation.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La Coeta and Donald Barker Foundation, créée en 1977, est une fondation privée qui octroie des subventions. Elle soutient des organisations dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la santé et des services sociaux en Californie et en Oregon. Les subventions sont accordées sur invitation uniquement.
La mission
La Fondation Coeta et Donald Barker soutient des organisations à but non lucratif agréées 501(c) 3 consacrées à l'éducation, à la culture, aux soins de santé et aux services sociaux/civiques.
