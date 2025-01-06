The Bridge Bible Fellowship
Faire un don
The Bridge Bible Fellowship
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
The Bridge Bible Fellowship
Acheter pour soutenir
The Bridge Bible Fellowship
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Bridge Bible Fellowship
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bridge Kids
A ministry for children from nursery through 5th grade.
Bridge Youth
A student ministry for middle school and high school students.
Bridge Young Adults
Helping young adults mature in Christ.
Ministère des hommes
Equipping men to be obedient followers of Christ.
À propos
The Bridge Bible Fellowship
Fondée en
1965
EIN
951916040
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
18644 SHERMAN WAY RESEDA, California 91335-4138 United States
Site web
bridgebible.church
Téléphone
(818)-776-1800
Adresse électronique
À propos
The Bridge Bible Fellowship, founded in 1965, aims to glorify God by multiplying mature disciples and healthy churches that know Jesus Christ and make Him known. They are a community of believers committed to expository preaching and biblical counsel.
La mission
The Bridge Bible Fellowship is a community of believers who desire to be God-centered in all they do because God created us to give Him glory.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :