À propos

The Brandeis School of San Francisco, founded in 1964, inspires K-8 students to lead lives of learning and purpose. Rooted in Jewish values, it offers a challenging academic environment and inclusive community enriched by Jewish thought and traditions.

La mission

