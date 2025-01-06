The Brandeis School Of San Francisco
The Brandeis School Of San Francisco
The Brandeis School Of San Francisco
The Brandeis School Of San Francisco
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
The Brandeis School Of San Francisco
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ethical Creativity Program
Fosters ethical decision-making and innovative problem-solving skills in students.
Social-Emotional and Spiritual Learning
Promotes students' well-being through social, emotional, and spiritual development.
Radical Empathy Program
Cultivates deep understanding and compassion for others in students.
PM Care Program
Provides after-school care with supervised activities, homework help, and enrichment options.
À propos
The Brandeis School Of San Francisco
Fondée en
1964
EIN
941558659
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles privées
Adresse
655 BROTHERHOOD WAY SAN FRANCISCO, California 94132-2901 United States
Site web
www.sfbrandeis.org
Téléphone
(415)-406-1035
Adresse électronique
À propos
The Brandeis School of San Francisco, founded in 1964, inspires K-8 students to lead lives of learning and purpose. Rooted in Jewish values, it offers a challenging academic environment and inclusive community enriched by Jewish thought and traditions.
La mission
The Brandeis School of San Francisco provides a challenging academic environment and a welcoming, inclusive community, each deeply enriched by Jewish thought, values, and traditions.
