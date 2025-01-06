The Arc-Solano
The Arc-Solano
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Transitional Service
A community-based independent living skills program designed to help adults with developmental disabilities.
Alternatives in Curriculum and Training
A day program providing curriculum and training to adults with developmental disabilities.
Services de jour sur mesure
Provides customized day services to adults with developmental disabilities, focusing on individual needs.
Art@Arc
A creative arts program providing consumers with a safe, supportive environment to express themselves through art.
À propos
The Arc-Solano
Fondée en
1975
EIN
942250551
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
3272 SONOMA BLVD 4 VALLEJO, California 94590-0000 United States
Site web
thearcsolano.org
Téléphone
(707)-552-2935
Adresse électronique
À propos
The Arc-Solano, founded in 1975, promotes the growth, understanding, and full participation of individuals with developmental disabilities. Their core programs include Transitional Service, Alternatives in Curriculum and Training, and Tailored Day Services, supporting adults in Solano County.
La mission
The Arc-Solano aims to support, educate, and advocate for people with developmental disabilities and their families, fostering personal growth, community understanding, and full participation.
