Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Connexions communautaires
Provides opportunities for individuals to build relationships and participate in community activities.
Intégration communautaire
Offers inclusive, person-centered day programs to develop friendships and independence.
Community Living Services
Training and support services that helps individuals with daily living skills to live independently.
Services de l'emploi
Helps individuals find and maintain employment.
À propos
The Arc Of Ventura County
Fondée en
2000
EIN
952266987
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organisations de défense des personnes handicapées
Adresse
5103 WALKER ST VENTURA, California 93003-7358 United States
Site web
www.arcvc.org
Téléphone
(805)-650-8611
Adresse électronique
https://www.arcvc.org/contact-us/
À propos
The Arc of Ventura County, founded in 1954, promotes and protects the human rights of individuals with intellectual and developmental disabilities. They actively support full inclusion and participation in the community, offering programs like community integration, living services & employment support.
La mission
The Arc of Ventura County is dedicated to improving the quality of life for individuals with intellectual and developmental disabilities, empowering them with opportunities that lead to greater independence and self-determined lives.
