À propos

The Arc of Ventura County, founded in 1954, promotes and protects the human rights of individuals with intellectual and developmental disabilities. They actively support full inclusion and participation in the community, offering programs like community integration, living services & employment support.

La mission

The Arc of Ventura County is dedicated to improving the quality of life for individuals with intellectual and developmental disabilities, empowering them with opportunities that lead to greater independence and self-determined lives.