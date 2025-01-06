The American Herding Breed Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Herding Trial Dog (HTD)
Herding trials designed for large fields to demonstrate herding skills.
Herding Ranch Dog (HRD)
Herding classes on ranch/farm courses with natural settings.
Ranch Large Flock (RLF)
Herding classes for managing large flocks on ranch/farm courses.
À propos
The American Herding Breed Association
Fondée en
2015
EIN
943068216
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
PO BOX 858 COQUILLE, Oregon 97423-0858 United States
Site web
www.ahba-herding.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The American Herding Breed Association supports all breeds of herding dogs in livestock management. Their mission is to develop and test dog and handler teams' skills in managing livestock and to promote herding competition and good sportsmanship. The AHBA Herding Program offers herding classes and a test program.
La mission
The American Herding Breed Association supports all breeds of herding dogs in the management of livestock and promotes education, responsible breeding practices, and responsible livestock management techniques.
