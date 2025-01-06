Tfp Services thérapeutiques
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Conseil en santé mentale
Fournit des services de conseil en santé mentale aux individus et aux familles.
Services communautaires de réadaptation
Offre des services de réhabilitation au sein de la communauté.
Gestion des cas
Fournit des services de gestion de cas aux clients.
Soutien et liens familiaux
Offre un soutien et des ressources pour renforcer les liens familiaux.
À propos
Tfp Services thérapeutiques
Fondée en
1992
EIN
930901914
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
7.1.2. Programmes de rétablissement des addictions
Adresse
390 NE 2ND ST ONTARIO, Oregon 97914-2513 États-Unis
Site web
tfpservices.org
Téléphone
(541)-889-1050
Adresse électronique
À propos
TFP Therapeutic Services, fondé en 1992 à Ontario, Oregon, est une agence de conseil à but non lucratif qui dessert l'est de l'Oregon et le sud-ouest de l'Idaho. Sa mission est de renforcer et d'autonomiser les familles en leur fournissant des services professionnels de qualité pour les aider à mener une vie réussie et pleine de sens.
La mission
Agence de conseil à but non lucratif au service des clients de l'est de l'Oregon et du sud-ouest de l'Idaho.
