Construction Assistance
Providing volunteer labor for the construction of church buildings and additions free of charge to Missionary Baptist Churches in Texas.
À propos
Texas Mission Builders
Fondée en
2023
EIN
932533095
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
1100 E LOOP 456 JACKSONVILLE, Texas 75766-5352 United States
Site web
www.texasmissionbuilders.com
Téléphone
(936)-876-2582
Adresse électronique
-
À propos
Texas Mission Builders, est. 2023, supports Missionary Baptist churches in Texas. It focuses on saving churches and mission points money on constructing places of worship. They provide support through organized efforts.
La mission
Texas Mission Builders organizes a volunteer work force to help in the construction of church buildings or additions to existing buildings free of charge.
