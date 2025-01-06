Terra Verde Discovery School Pto
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de transition
Provides academic and social programs for students with intellectual disabilities in grades 9-12, fostering independence and life skills.
Camps d'été
Offers a variety of summer camp programs. Registration opens to Terra Verde families first, then to non-TVDS families.
À propos
Terra Verde Discovery School Pto
Fondée en
2024
EIN
933132867
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
1000 36TH AVE SE NORMAN, Oklahoma 73026-4134 United States
Site web
www.terraverdeschool.org
Téléphone
(405)-366-6362
Adresse électronique
À propos
La mission
Terra Verde Discovery School's mission is to preserve the joys of childhood while cultivating creativity and critical thinking that stresses entrepreneurial enthusiasm, ecological sustainability, and ethical benevolence.
