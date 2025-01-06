Terminate Cancer Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financement de la recherche sur le cancer
Funding groundbreaking cancer research and the development of innovative therapies and treatments.
Programmes éducatifs
Providing educational classes to promote cancer awareness and early detection, such as the "Let's Talk Cancer" forum.
À propos
Terminate Cancer Foundation
Fondée en
2023
EIN
931487521
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
11 MILLWRIGHT DR HILTON HEAD, South Carolina 29926-1256 United States
Site web
terminatecancer.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Terminate Cancer Foundation, founded in 2023, is dedicated to funding groundbreaking cancer research and supporting the development of innovative therapies and treatments to provide hope and recovery paths for those affected by cancer.
La mission
TCF is dedicated to funding groundbreaking cancer research and supporting innovative therapies and treatments.
