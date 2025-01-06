Temple Isaiah Of Contra Costa County
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Gan Ilan Preschool
A preschool program offering enriching opportunities for young children.
JQuest
A program for children in grades K-6 that provides a Jewish education on Sunday mornings.
Programmes pour adolescents
Educational and social programs for teens.
Groupes de jeunes
Various youth groups like Simcha, Anachnu, and LAFTY that provide a sense of community.
À propos
Temple Isaiah Of Contra Costa County
Fondée en
1959
EIN
941626373
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Synagogues
Adresse
945 RISA RD LAFAYETTE, California 94549-3410 United States
Site web
temple-isaiah.org
Téléphone
(925)-283-8575
Adresse électronique
-
À propos
Temple Isaiah, the oldest and largest synagogue in Contra Costa County, was founded in 1951, not 1959, as a Reform Jewish congregation. It provides a welcoming spiritual home to worship, study Torah, engage in acts of Tikun Olam, deepen ties with Israel, participate in Jewish rituals, and experience community.
La mission
Temple Isaiah provides a welcoming spiritual home where members gather to worship, study Torah, engage in acts of Tikun Olam, deepen their relationship with Israel, and participate in Jewish rituals.
