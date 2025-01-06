Temple Beth Sholom Of Corona
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École religieuse
Teaching Jewish history, culture, and values, with emphasis on Torah principles. Equipping students for a life-long Jewish learning journey.
École hébraïque
Developing Hebrew proficiency for prayer and worship. Beginning classes cover the alef-bet, basic reading skills, prayer service.
United Synagogue Youth (USY)
Monthly meetings and events for 7th-12th graders, both regional and local, offering fun and exciting Jewish experiences.
À propos
Temple Beth Sholom Of Corona
Fondée en
2005
EIN
952568634
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Synagogues
Adresse
P0BOX 2737 CORONA, California 91878-0000 United States
Site web
cbsofcorona.org
Téléphone
(951)-734-4033
Adresse électronique
À propos
La mission
Temple Beth Sholom of Corona fosters Jewish community and tradition in Corona, California, welcoming individuals and families to connect, celebrate, and grow together.
