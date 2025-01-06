Technology Credit Union
Technology Credit Union
Technology Credit Union
Technology Credit Union
Technology Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Relationship Rewards
Rewards members for their total balance with Tech CU across deposit, loan, and investment accounts. Higher balances unlock greater benefits.
Global Members
Provides financial products and services to individuals new to the country or with limited credit history, including auto loans and credit cards.
À propos
Technology Credit Union
Fondée en
1961
EIN
941651781
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2010 N 1ST ST STE 340 SAN JOSE, California 95131-2058 United States
Site web
www.techcu.com
Téléphone
(800)-553-0880
Adresse électronique
-
À propos
Tech CU, founded in 1960 by Fairchild Semiconductor employees, serves the Bay Area's high-tech workforce. With over 155,000 members and nearly $4 billion in assets, Tech CU provides personal & business banking, wealth management, and commercial lending. Their mission is to have the most satisfied members and be the most technologically advanced credit union.
La mission
Technology Credit Union offers accessible financial services to the San Jose community, helping members achieve their financial goals with care and local expertise.
