Teamsters Local Union 856 Health And Welfare Fund
Health and Welfare Benefit Plan
Provides medical, dental, vision, life, and accidental death and dismemberment insurance to members.
Fondée en
1966
EIN
946123582
Type IRS 501(C)
501(c)(9)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2323 EASTLAKE AVE E SEATTLE, Washington 98102-3963 United States
Site web
teamsters856.org
Téléphone
(180)-075-88326
Adresse électronique
-
À propos
The Teamsters Local Union 856 Health and Welfare Fund, established in 1966, provides health and welfare benefits to its members, including medical, dental, vision, life, and accidental death and dismemberment insurance. It aims to offer comprehensive and affordable healthcare coverage.
La mission
The Teamsters Local Union 856 Health & Welfare Trust Fund offers comprehensive plans, including major medical, dental, vision, life, and prescription drug coverage to its members.
