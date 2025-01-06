Teamsters Council 37 Fcu
Teamsters Council 37 Fcu
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services financiers
Provides access to lower-cost loans, higher-yield savings accounts, and various banking services with minimal or no fees to Teamsters Joint Council #37 members.
Teamsters Council 37 Fcu
Fondée en
0
EIN
936027940
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1866 NE 162ND AVE PORTLAND, Oregon 97230-5642 United States
Site web
tcu37.com
À propos
Teamsters Council #37 Federal Credit Union was established in 1961 to provide affordable loans to Teamsters in the greater Portland, Oregon area. Since then, they have made over 125,000 loans to members, totaling over $360 million. The credit union is dedicated to serving its members' financial needs.
La mission
TEAMSTERS COUNCIL 37 FCU offers reliable financial solutions for Teamsters in Portland, helping members manage their finances with care and community support.
