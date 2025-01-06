Teamsters 206 Employers Trust
Teamsters 206 Employers Trust
Teamsters 206 Employers Trust
Teamsters 206 Employers Trust
Teamsters 206 Employers Trust
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prestations de santé et de bien-être
Provides health and welfare benefits to plan participants.
Family Medical Leave
Offers family medical leave benefits.
Pension
Provides pension benefits to eligible members.
À propos
Teamsters 206 Employers Trust
Fondée en
1952
EIN
936027865
Type IRS 501(C)
501(c)(9)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2323 EASTLAKE AVE E SEATTLE, Washington 98102-3305 United States
Site web
www.teamsterslocal206.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
TEAMSTERS 206 EMPLOYERS TRUST, founded in 1952, is a voluntary employees' beneficiary association. The organization's mission is to provide health and welfare benefits to plan participants.
La mission
TEAMSTERS 206 EMPLOYERS TRUST offers support and benefits to Teamsters and their families in Seattle, helping to strengthen their well-being and community connections.
