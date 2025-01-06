Team Juanatas-Bowens
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
AAU Strength Sports
Offers programs in Powerlifting, Weightlifting, and Feats of Strength.
USA Weightlifting
Provides weightlifting programs.
AAU Pickleball
Offers pickleball programs.
2023
923397283
501(c)(3)
Développement de la jeunesse > Sports et loisirs > Équipes sportives
1906 THREE BRIDGES WAY BAKERSFIELD, California 93311-9234 United States
teamjuanatas-bowens.org
(661)-770-7280
Team Juanatas-Bowens, founded in 2023 in Bakersfield, CA, promotes sports for everyone, including weightlifting, powerlifting, and pickleball. They aim to inspire education and teamwork through amateur sports programs. As a USA Weightlifting and AAU club, they foster growth, discipline, and excellence in athletes of all ages.
Join our mission to create a better world through promoting sports for everyone: Weightlifting, Powerlifting, and Pickleball.
