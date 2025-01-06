Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Teach Democracy, formerly the Constitutional Rights Foundation, inspires youth to engage in civic life. Founded in 1963, the organization provides resources and interactive programs to promote understanding of the Constitution and Bill of Rights, empowering young people to become active, responsible citizens.

La mission

TEACH DEMOCRACY supports Los Angeles communities by fostering understanding and engagement in democracy. They encourage civic participation and informed citizenship for a brighter future.