Teach Democracy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Appellate Court Experience
Provides students with an understanding of the appellate court system.
California Civic Learning Initiative
Promotes civic learning in California schools.
California Three Rs Project (CA3Rs)
Focuses on rights, responsibilities, and respect in schools.
Civic Action Project
Empowers students to take action on issues they care about.
À propos
Teach Democracy
Fondée en
1993
EIN
952219680
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
601 S KINGSLEY DR LOS ANGELES, California 90005-2319 United States
Site web
teachdemocracy.org
Téléphone
(213)-487-5590
Adresse électronique
À propos
Teach Democracy, formerly the Constitutional Rights Foundation, inspires youth to engage in civic life. Founded in 1963, the organization provides resources and interactive programs to promote understanding of the Constitution and Bill of Rights, empowering young people to become active, responsible citizens.
La mission
TEACH DEMOCRACY supports Los Angeles communities by fostering understanding and engagement in democracy. They encourage civic participation and informed citizenship for a brighter future.
