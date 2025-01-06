{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

2's Program

A program for 2-year-olds focusing on basic social skills and play-based learning with age-appropriate toys and educational materials.

‍

Preschool (3-4 Year Olds)

Offers 5-day, 3-day, and 2-day programs with a focus on creative expression, literacy, and cognitive development in a stimulating environment.

‍

Pre-K (4-5 Year Olds)

A 5-day program designed for children who just miss the TK cutoff, focusing on literacy, social, emotional, cognitive, and physical development.

‍