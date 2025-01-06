Tamalpais
Tamalpais
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
2's Program
A program for 2-year-olds focusing on basic social skills and play-based learning with age-appropriate toys and educational materials.
Preschool (3-4 Year Olds)
Offers 5-day, 3-day, and 2-day programs with a focus on creative expression, literacy, and cognitive development in a stimulating environment.
Pre-K (4-5 Year Olds)
A 5-day program designed for children who just miss the TK cutoff, focusing on literacy, social, emotional, cognitive, and physical development.
À propos
Tamalpais
Fondée en
1968
EIN
941375807
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
PO BOX 1012 MILL VALLEY, California 94942-1012 United States
Site web
tamalpaisstrawberrypreschools.org
Téléphone
(415)-388-4286
Adresse électronique
À propos
Tamalpais Strawberry Preschools, established in 1956, is among Marin County's oldest independent preschools. It offers a play-based learning environment focused on the overall development of children aged 2-5, nurturing their social, emotional, physical, and cognitive growth. Each child is given opportunities tailored to their interests.
La mission
Tamalpais - Strawberry Preschools Inc supports early childhood development in Mill Valley, California, providing a caring environment where young children can grow and thrive.
