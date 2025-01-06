Takemusu Shin Buden
Takemusu Shin Buden
Takemusu Shin Buden
Takemusu Shin Buden
Takemusu Shin Buden
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aikido Training
Online Aikido training with daily morning and evening classes covering solo exercises for Bokken, Jo, and Tai-jutsu. Open to all levels, beginners welcome.
Meditation Classes
Online meditation classes. A new Meditation Class schedule will begin in September 2024 (20 minute sitting session).
Cours privés
Private online Aikido classes.
Ateliers
Online Aikido workshops.
À propos
Takemusu Shin Buden
Fondée en
1974
EIN
942217110
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
587 N 6TH ST SAN JOSE, California 95112-3238 United States
Site web
aikidosj.com
Téléphone
(408)-294-3049
Adresse électronique
À propos
La mission
The Takemusu Aikido Association is dedicated to the development and dissemination of Aikido based on the highest ideals of the Founder, Morihei Ueshiba.
