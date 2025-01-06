Tails Of Compassion Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Senior and Differently-Abled Dog Care
Provides a compassionate shelter home for senior and differently-abled dogs, including paralyzed, two-legged, blind, immobile, or very senior dogs, giving them a loving home.
À propos
Tails Of Compassion Foundation
Fondée en
2023
EIN
922026421
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection des animaux
Adresse
3317 S HIGLEY RD STE 114-309 GILBERT, Arizona 85297-5458 United States
Site web
tailsofcompassion.org
Téléphone
(919)-650-650044
Adresse électronique
À propos
Tails of Compassion Foundation Inc, founded in 2023, is dedicated to caring for dogs in need, especially paralyzed or elderly dogs, offering them refuge, freedom, and unconditional love.
La mission
Their mission is to give a fighting chance to our dogs, enhance their quality of life, and provide a stimulating environment. Each dog arrives with a traumatic past.
