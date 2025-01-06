Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Tails of Compassion Foundation Inc, founded in 2023, is dedicated to caring for dogs in need, especially paralyzed or elderly dogs, offering them refuge, freedom, and unconditional love.

La mission

Their mission is to give a fighting chance to our dogs, enhance their quality of life, and provide a stimulating environment. Each dog arrives with a traumatic past.