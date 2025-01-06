Tahoe Keys Property Owners Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Aménagements récréatifs
Provides exclusive recreational facilities for Tahoe Keys homeowners and their guests, including pools, beaches, sports courts, a playground, and boat docks.
Landscaping & Maintenance
Maintains common areas, landscaping, parks, and facilities to ensure a well-kept and aesthetically pleasing environment for residents.
Services de l'eau
Offers safe drinking water and manages water quality, including weed control in channels and waterways, ensuring a healthy ecosystem.
Community Design and Review
Enforces architectural standards and guidelines to maintain community aesthetics and property values, ensuring harmonious development within Tahoe Keys.
À propos
Fondée en
1997
EIN
941662486
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
356 ALA WAI BLVD S LAKE TAHOE, California 96150-3315 United States
Site web
tkpoa.com
Téléphone
(530)-542-6444
Adresse électronique
À propos
The Tahoe Keys Property Owners Association (TKPOA), founded in 1963, is a recreational-oriented residential association of 1,528 property owners on Lake Tahoe. As a nonprofit, TKPOA manages common areas like beaches, pools, tennis courts, and parks. They maintain lagoons, provide security, enforce regulations, and participate in environmental committees. TKPOA maintains and repairs common areas, landscaping, and habitats for its members and community.
La mission
The TKPOA strives to be a safe and welcoming community boasting a wide range of exceptional amenities, services, activities and facilities for homeowners and their guests to enjoy.
